شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شجرة اللاعبين بين الأهلى والإسماعيلى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمة منتظرة ستنطلق فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، ستجمع الإسماعيلى مع الأهلى على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الأسبوع الــ18 المؤجل من الدورى المحلى.

وعلى خلفية ذلك، نستعرض أبرز اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الفريقين على مدار التاريخ.

-أبرز اللاعبين الذين لعبوا للإسماعيلى قبل الانضمام للأهلى

“خالد بيبو، عبد الله السعيد، أحمد حسن، شريف عبد الفضيل، أحمد حجازى، محمد بركات، إسلام الشاطر، أحمد فتحى، جون أنطوي، عمرو السولية، مروان محسن، عماد النحاس، سيد معوض”.

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-أبرز اللاعبين الذين لعبوا للأهلى قبل الانتقال للإسماعيلى

“سامي قمصان، عصام الحضرى، مجدي طلبة، روبرت أكوري، هاني سعيد، إبراهيم سعيد، شادي محمد، محمد فضل، محمد فليكس، أحمد سمير فرج، أحمد صلاح حسني، أحمد أبو مسلم”.

-لاعبون سبق لهم ارتداء قميص الفريقين…

رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر المدرب العام الحالى للاسماعيلى – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجاز – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن.