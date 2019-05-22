شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. براعم الزمالك والمزمار البلدي في استقبال نهضة البركان بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل، مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما تواجد امام صالة الوصول عدد من براعم نادي الزمالك حاملين الورود وأعلام مصر والمغرب ، بالإضافة الي المزمار البلدي والتنورة.

ومن المقرر أن تقيم بعثة الفريق المغربى اليوم الأول بأحد فنادق مصر الجديدة على أن تخوض مرانًا مساء اليوم فى القاهرة، قبل أن تتوجه غدًا للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب حتى موعد المباراة.

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وتحرص إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على إقامة حفل خاص على شرف البعثة المغربية اليوم، خاصة بعد الحفاوة التى استقبلوا بها بعثة الزمالك فى مباراة الذهاب، التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان والتى انتهت لصالح الفريق المغربى بهدف دون رد، لذا يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج بلقبه الأول فى بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.