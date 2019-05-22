شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل طرح تذاكر مباراة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك عمليات طرح تذاكر مباراة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد الحصول على موافقة الأمن بحضور 40 ألف مشجع للمباراة، وذلك بعدما بدأت عملية البيع فى الساعات المتأخرة من مساء أمس بالإسكندرية، على أن تكون متاحة اليوم الأربعاء، أمام الجماهير البيضاء فى مختلف المحافظات.

وتقرر أن تطرح التذاكر بداية من القاهرة عبر منفذ فى نادى الزمالك فى بوابة جامعة الدول العربية، ومنفذ أيضًا فى نادى السكة الحديد ونادى الشمس، إلى جانب منفذ بيع فى جامعة المنصورة ومنفذ فى نادى القضاة بجانب منافذ فى المنوفية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بعدما قرر مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، طرح تذاكر فى مختلف محافظات الجمهورية من أجل مساعدة الجماهير بتوفير منافذ البيع لهم فى كل مكان.

وطالب مرتضى منصور الجمهور بالالتزام والتشجيع المثالى للفريق ودعمه خلال المباراة وتوفير جهدهم بالتشجيع مع بداية المباراة وليس قبلها، بالإضافة إلى عدم إطلاق أى هتافات مسيئة والالتزام بتشجيع فريقهم فقط، خاصة وأن مجلس إدارة القلعة البيضاء قد وجه الدعوة لعدد من الشخصيات العامة ومجالس الإدارات ومنها مجلس إدارة الأهلى لحضور الموقعة الأفريقية التى ستكون بمثابة كرنفالاً بعدما شكل رئيس النادى الأبيض لجنة برئاسة أحمد مرتضى منصور، من أجل تحضير العديد من الترتيبات لذلك النهائى حتى يخرج فى أفضل صورة.