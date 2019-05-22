محمود جابر: حذرت لاعبي الإسماعيلي من خطورة الأهلي بعد الدقيقية 90

أكد محمود جابر المدرب العام للإسماعيلى على قوة وخطورة الأهلي فى مواجهة اليوم الاربعاء ضمن مؤجلات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري.

وقال جابر مواجهة الأهلي الإسماعيلي دائماً تكون قوية بين الفريقين نظراً لحجم الجماهير لهما ، وأكد أنهم لم يلعبوا لصالح أحد ،

والإسماعيلى فريق كبير وهدفهم الثلاث نقاط فى كل مباراة ومن أجل تحسين مركزهم بجدول الدورى المصري.

وواصل قائلاً أن الأهلى يضم كوكبة من النجوم بكل الخطوط ،ويرى أن نقطة قوته تتمثل فى جماعيته والتركيز حتى

الدقيقة 90 وهو ما حذرت اللاعبين منه من أجل تحقيق نتيجة ترضى طموح الجماهير.

وأختتم مدرب الإسماعيلي حديثه قائلا أنهم يتطلعون لاستغلال الدفعة المعنوية بعد الانتصار على الداخلية، ومباريات الأهلى والزمالك لاتحتاج تحفيز بشكل كبير من جانب الدراويش، واللاعبون لديهم اصرار كبير على التألق وتقديم افضل ما لديهم فى الملعب وتمنى أن يحالفهم التوفيق لتعويض النتائج السلبية.