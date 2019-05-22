رياضة | صحيفة إسبانية: برشلونة يرغب في ضم مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية: برشلونة يرغب في ضم مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو نادي برشلونة للتعاقد مع صفقة مهاجم ثقيلة وذلك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بجانب العمل على ضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نادي برشلونة يريد ضم مهاجم ليعطي لويس سواريز، الراحة الكافية خلال الموسم المقبل، ويكون هناك منافس له.

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ويجيد الفرنسي جريزمان اللعب في مركز المهاجم الصريح، ويؤدي هذا الدور مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، لكن فالفيردي يريد الاستفادة منه في مركز الجناح، مع ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب الفرنسي، ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال، بالانتقال لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.