رياضة | اليوم.. الزمالك يقيم حفل إفطار لبعثة نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الزمالك يقيم حفل إفطار لبعثة نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل بإياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان في استقبال بعثة الفريق المغربي، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي حرص على تقديم الورود للبعثة المغربية.

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وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة حفل إفطار اليوم بالنادي لبعثة نهضة بركان والوفد المرافق له.

وتقيم البعثة في القاهرة اليوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.