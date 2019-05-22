رياضة | مراسم استقبال مميزة من الزمالك لبعثة نهضة بركان بمطار القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراسم استقبال مميزة من الزمالك لبعثة نهضة بركان بمطار القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواجد عدد من الناشئين بنادي الزمالك ممسكين بأعلام مصر والمغرب والقلعة البيضاء في مطار القاهرة الدولي استعدادا لاستقبال بعثة نهضة بركان المغربي، بالإضافة إلى أشخاص بالزي الفرعوني.
ومن المنتظر أن تصل بعثة الفريق المغربي ، في تمام الساعة السادسة إلا الربع صباح اليوم الأربعاء .
وتقيم البعثة في القاهرة اليوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.