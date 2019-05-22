رياضة | توقيت مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأربعاء 22/5/2019 (تغطية مباشرة عبر On Sport)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيت مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأربعاء 22/5/2019 (تغطية مباشرة عبر On Sport) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون النادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على موعد مع مباراة قمة جديدة مع نظيره الإسماعيلي وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 22/5/2019 في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة بينما الإسماعيلي بالمركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة.

- موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي:

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

Advertisements

- القنوات الناقلة للمباراة:

وستكون مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت on sport والنيل للرياضة nile sport.

وانتهت مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في الدور الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، فيما يسعى المارد الأحمر لتعزيز صدارته لجدول الترتيب بينما الأصفر يأمل في حصد النقاط الثلاث للوصول لمركز متقدم.

وسيفتقد النادي الأهلي في تلك المباراة خدمات الرباعي علي لطفي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة، وحمدي فتحي للإيقاف بسبب حصوله على 3 إنذارات.

فيما استبعد لاسارتي من قائمته عدد من اللاعبين لأسباب فنية مثل: "محمود وحيد ومحمد شريف، باسم علي ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد الشيخ، وصلاح محسن وإسلام محارب وعمرو جمال".