رياضة | رئيس الزمالك يصل مطار القاهرة استعدادا لاستقبال بعثة نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يصل مطار القاهرة استعدادا لاستقبال بعثة نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس نادي الزمالك ، لمطار القاهرة الدولي ، لاستقبال بعثة فريق نادي نهضة بركان المغربي ، والتي ستواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، في إياب الدور النهائي ، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، الاحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

ومن المنتظر أن تصل بعثة الفريق المغربي ، في تمام الساعة السادسة إلا الربع صباح اليوم الأربعاء .

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وتقيم البعثة في القاهرة اليوم الأربعاء حيث يؤدي الفريق مرانه في العاشرة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ، على أن تتوجه إلى الإسكندرية غدا الخميس.