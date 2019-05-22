رياضة | "الخطيب" يهنئ الجهاز الفني ولاعبي كرة اليد بعد التتويج بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخطيب" يهنئ الجهاز الفني ولاعبي كرة اليد بعد التتويج بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، التهنئة إلى الجهاز الفني، ولاعبي الفريق الأول لكرة اليد (رجال)، بعد فوزهم ببطولة كأس مصر، مساء اليوم.

وحرص رئيس النادي على الاتصال هاتفيًا بالكابتن يحيى يوسف، القائم بأعمال المدير الفني، وتهنئته، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون، والانضباط الفني والسلوكي، والروح العالية لكافة العناصر، والإصرار على المكسب منذ بداية المباراة.

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وأكّد الكابتن الخطيب على تقديره لما بذله الجميع من جهد لإسعاد جماهير الأهلي والفوز بالبطولة، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في الفريق واللاعبين في إحراز المزيد من الانتصارات والبطولات خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة اليد " رجال" بالنادي الأهلي توج بلقب بطولة كأس مصر ،بعد أن تغلب علي نظيره فريق طلائع الجيش فى المباراه التى جمعت الفريقين بنهائي البطولة بنتيجة 28-22 والحصول علي كأس مصر