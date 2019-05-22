محمد رشاد
قال محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت إن فريقه لن يخوض مباراته الأخيرة في الدوري أمام المقاولون العرب إلا حينما يتبقى لجميع الأندية مباراة واحدة بالمسابقة.
قال عودة لقناة "النيل للرياضة" عقب الهزيمة من سموحة بهدفين دون رد في الجولة 33 من الدوري: "لن أواجه المقاولون إلا عندما يلتقي المقاولون مع الأهلي ، لن أكمل الدوري إلا عندما يتبقى للجميع مباراة واحدة في الدوري كي يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع".
وعقب دقائق من تصريحات عودة أصدر مجلس إدارة بتروجت بيانا أعرب فيه عن رفضه خوض فريقه لقاء...
كانت هذه تفاصيل خبر بتروجيت: لن نخوض المباراة الأخيرة في الدوري إلا في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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