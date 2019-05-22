شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم الأربعاء 22 / 5 / 2019 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى .

ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة، يحتل بهما صدارة المسابقة، على الجانب الآخر يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.

ونرصد أهم المعلومات عن مباراة الاهلى والاسماعيلى فى السطور التالية ..

1_ تاريخ مواجهات الناديين

قبل مواجهة الليلة ، التقى الأهلى والإسماعيلى فى 114 مباراة سابقة فاز الأحمر فى 59 لقاء وفاز الدراويش فى 22 مباراة وحسم التعادل 33 لقاء بواقع 22 تعادلاً إيجابياً و11 تعادلاً سلبياً.

أحمد مكاوي، نجم الأهلى الراحل، يعد الهداف التاريخى لمواجهات الفريقين، برصيد 10 أهداف، بفارق هدف عن صالح سليم برصيد، أسطورة الأهلي الراحل، بينما هادى خشبة، نجم الأهلى المعتزل، وسيد معوض نجم الأهلي والإسماعيلى والمعتزل، هما الأكثر مشاركة فى مباريات الفريقين برصيد 25 مباراة.

2_ 57 لاعب ارتدوا قميص الاهلى والاسماعيلى

ارتدى 57 لاعب قميص ناديى الأهلى والاسماعيلى منذ انطلاق مسابقة الدورى العام ،أبرز اللاعبين الذين لعبوا للشياطين الحُمر أولاً ثم انضموا للدراويش هم: "سامي قمصان، عصام الحضري، مجدي طلبة، روبرت أكوري، هاني سعيد، إبراهيم سعيد، شادي محمد، محمد فضل، محمد فليكس، أحمد سمير فرج، أحمد صلاح حسني، أحمد أبو مسلم".

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أبرز اللاعبين الذين لعبوا لبرازيل أفريقيا ثم انضموا للقلعة الحمراء: "خالد بيبو، عبد الله السعيد، أحمد حسن، شريف عبد الفضيل، أحمد حجازي، محمد بركات، إسلام الشاطر، أحمد فتحي، جون أنطوي، عمرو السولية، مروان محسن، عماد النحاس، سيد معوض".

3_ أكبر النتائج فى كلاسيكو الاهلى والاسماعيلى

حقق الأهلي الفوز الأكبر في تاريخ الكلاسيكو على الإسماعيلى فى 1957-1958، عندما أمطر شباك الدراويش بثمانية أهدافٍ دون رد، سجل منها النجم الأسطوري للمارد الأحمر صالح سليم 7 أهداف.

و لم ينجح برازيل أفريقيا في رد الصاع للشياطين الحمر حتى الآن، لكنه فاز بالكلاسيكو فى موسم 1963-1964 بأربعة أهدافٍ لهدف، وهذه النتيجة هى الأكبر للفريق الأصفر والأزرق على القلعة الحمراء.

4_ المواجهة الأولى والأخيرة

واجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى 6 بطولات هى: "دورى أبطال أفريقيا، كأس السوبر المصرى، دوري أبطال العرب، الدوري المصرى، كأس مصر، كأس الكؤوس الأفريقية"، تقابلا الفريقين لأول مرة فى الدورى يوم 19 نوفمبر 1948، وفاز الأهلي بهدفين دون رد، بينما حسم التعادل الإيجابى 1-1 مباراة الفريقين الأخيرة فى الدور الاول لدورى هذا الموسم .

5_ الإسماعيلى لم يفز على الاهلى منذ 8 سنوات

فشل الإسماعيلي فى الانتصار على الأهلى منذ 8 سنوات، حيث كان آخر فوز للدراويش على الأحمر في موسم 2010-2011، عندما فاز الدراويش بثلاثة أهداف لهدف.