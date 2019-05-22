شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: طاهر يقترب من العودة للملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رامى ربيع المدرب المساعد بنادى المقاولون العرب، عن تطور حالة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، والذى عانى من إصابة فى غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفريق فى وقت سابق.

وبدأ مهاجم المقاولون العرب فى المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى من أجل العودة إلى الملاعب، حيث أكد رامى ربيع أن اللاعب عاد إلى التدريبات على الملعب قبل أربعة أيام .

وعن إمكانية مشاركته فى مباراة الأهلى، قال مدرب المقاولون العرب فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن الجهاز الفنى لذئاب الجبل يرفض المجازفة بالدفع مبكراً باللاعب خلال المباراة، والتى من المقرر أن تقام يوم 28 مايو الجارى، أما فى حالة تأجيلها لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية فمن المؤكد أن طاهر سيلحق بالمباراة .