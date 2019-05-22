انت الان تتابع في بيان رسمي.. بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص

بتروجت

أصدر مجلس إدارة نادي بتروجت بيانًا رسميًا، منذ قليل، بعد خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد المكس بالإسكندرية، وتأزم موقف الفريق البترولي في بطولة الدوري واقترابه من الهبوط. وجاء في نص البيان: «قرر مجلس إدارة نادى بتروجت برئاسة المهندس أحمد فهيم رفض خوض مباراه الفريق البترولى مع فريق المقاولون العرب التى كان مقرر إقامتها يوم 2 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».

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وتمسك مجلس إدارة بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون فى نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية. وأشار البيان إلى أنه فى كل دوريات العالم يتم لعب الجولة الأخيرة لكل الفرق فى نفس التوقيت وهذه ليست بدعة. خسارة بتروجت من سموحة