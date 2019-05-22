شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الأهلي» يتوج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق كرة اليد للرجال بنادي الأهلي بلقب كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 28 /22، في إطار لقاء النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. جاءت نتيجة الشوط الأول من اللقاء لصالح الأهلي 16/7.

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