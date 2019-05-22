اعتقال رئيس شبكة "بي إن سبورت" بتهمة الفساد والرشوة

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن اعتقال القطري يوسف العبيدلي رئيس شبكة بين التليفزيونية ومدير “ بين سبورت “ في فرنسا على خلفية اتهامه بالفساد والرشوة في قضية منح قطر حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.

وحسب الصحيفة فالقضاء الفرنسي الذي يحقق في الموضوع منذ عدة أسابيع قرر اعتقال المسئول القطري المتهم بتقديم رشاوى لفائدة عدة مسؤولين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومن بينهم الرئيس السابق السنغالي لأمين دياك.

ويعتبر يوسف العبيدلي أحد المقربين من ناصر لخليفي رئيس فريق باريس سان جرمان ورجل ثقة أمير قطر كما يعتبر عضوا في الهيئة المسيرة للفريق الفرنسي.

كما نصت التحقيقات على اشتراط الشركة القطرية تنظيم الدوحة للبطولة لشراء حقوق النقل التليفزيوني مقابل مبلغ 32،6 مليون دولار وهو ما تم فعلا حيث اشترت القناة حقوق النقل وتم منح حق التنظيم لقطر.

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وكانت "ميديا سات" كشفت سابقا عن القضية ومسئولية اليد اليمنى لناصر الخليفي في قضية تقديم رشاوى وتبييض أموال من أجل حصول الدوحة على شرف تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى وتم الاستماع لناصر الخليفي في نفس الإطار.

وحسب صحيفة " لوموند “ الفرنسية فقد تم تحويل مبالغ مالية من طرف شركة :“ Oryx Qartar Sports Investments “ نحو شركة سنغالية يملكها إبن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق لأمين دياك في الفترة ما بين 13 أكتوبر و7 نوفمبر 2011.

ويشكل اعتقال يوسف العبيدلي ضربة جديدة لقناة “ بين سبورت “ ولقطر لكونه هو اليد اليمنى لناصر الخليفي الذي يعتبر أيضا أحد رجال ثقة أمير قطر.