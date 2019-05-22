شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يكتفي بالوصافة الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

اكتفى فريق الاتحاد بوصافة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، بعد أن تعادل مع ضيفه فريق الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الثلاثاء) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات للبطولة.

تقدم الاتحاد أولاً عن طريق مهاجمه البرازيلي رومارينهو (د: 69)، وعادل للوحدة محمد المنهالي (د: 71)، وبذلك يتصدر الوحدة الإماراتي مجموعته برصيد 13 نقطة، فيما جاء الاتحاد ثانياً برصيد 11 نقطة، ليتأهلا سوياً لدور الستة عشر للبطولة وفي انتظار اللقاء المرتقب والذي سيجمع النصر بفريق ذوب آهن الإيراني ضمن المجموعة الأولى لتحديد المتصدر والوصيف، والذي على ضوئه ستتبين لقاءات دور الستة عشر.

وشهد اللقاء سيطرة اتحادية دون خطورة تذكر وسط تحفظ وحداوي بغية الخروج بالتعادل على أقل تقدير للمحافظة على الصدارة، وكاد الاتحاد أن يتقدم مبكراً لولا تألق حارس الوحدة راشد علي، كما سنحت فرص مماثلة للوحدة وكان لها فواز القرني بالمرصاد، وفي الشوط الثاني ومن تمريرة متقنة من خالد السميري تمكن رومارينهو من السيطرة على الكرة ووضعها ماكرة على يسار الحارس الوحداوي كهدف أول للاتحاد، وسرعان ما عاد الوحدة للمباراة بعد أن تمكن لاعبه محمد المنهالي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة (71)، ورغم أن الوقت كان كافياً ليتقدم الاتحاد مجدداً وسط تراجع وحداوي إلا أن المدرب سييرا تأخر كثيراً في إجراء تغييرات هجومية رغم الإرهاق الواضح على ثنائي الهجوم ناصر الشمراني ورومارينهو، ليخرج الفريقان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويتأهلا سوياً لدور الستة عشر من البطولة.