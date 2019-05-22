شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 مشارك في بطولة السباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة علي عون، الفائزين في بطولة التحدي الرمضانية للسباحة التي نظمتها أندية «وقت اللياقة» في 3 مناطق بالمملكة (الوسطى والشرقية والغربية) إضافة إلى دبي ورأس الخيمة في الإمارات واستمرت لمدة 10 أيام بمشاركة 1200 سباح، وذلك بحضورعلي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، وفضول عربي مسؤول الأنشطة

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة علي عون، الفائزين في بطولة التحدي الرمضانية للسباحة التي نظمتها أندية «وقت اللياقة» في 3 مناطق بالمملكة (الوسطى والشرقية والغربية) إضافة إلى دبي ورأس الخيمة في الإمارات واستمرت لمدة 10 أيام بمشاركة 1200 سباح، وذلك بحضورعلي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية . حيث توج اللاعب يحيى بن شقرون من مركز الندى بذهبية السباحة 50 متراً فراشة وعبدالله الحربي بذهبية سباحة 50 متراً حرة من مركز الشافعي، ومحمد مسعودي 50 متراً صدر من مركز الياسمين، وأسامة لافي بذهبية 50 متراً ظهر من مركز الياسمين.

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