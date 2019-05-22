شكرا لقرائتكم خبر عن 4 يودعون الأهلي بعد الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك، وليد سعيد (جدة) أضحى الوداع هو السمة البارزة بين لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عقب نهاية الموسم الكروي الحالي، إذ اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الوداع من بعض اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وذلك بعد انتهاء علاقتهم رسمياً بالنادي، وكان أول المودعين قائد الفريق تيسير الجاسم، الذي قال «شكراً للكيان العظيم احتضنني 18 عاماً بين جدران القلعة الشامخة بجمهوره ورجاله الأوفياء شكراً لكم من القلب، شكراً للرمز الكبير وعمود خيمة الأهلي العظيم وشكراً لابن الرمز العظيم، كل الشكر للجمهور وإخواني اللاعبين وعبدالله بترجي وكل العاملين بالنادي الأهلي.. فمان الله»، وعقبه الظهير الأيسر محمد عبدالشافي، الذي قال هو الآخر «أبارك للأهلاويين بمناسبة التأهل الآسيوي، وأتقدم بوافر الشكر والتقدير لجماهير الأهلي العظيمة التي وقفت معي طوال 4 مواسم قضيتها داخل هذا الصرح الكبير، تجربتي مع الأهلي كانت علامة فارقة ومهمة في مشواري كلاعب كرة القدم، وسأظل مديناً بالفضل لكل أهلاوي على ما وجدته من محبة ومشاعر رائعة طوال وجودي داخل النادي»، بينما ودع زكي الصالح محبي الأهلي بهذه العبارات «تشرفت كثيراً بالعمل داخل قلعة الكؤوس، الذي أكن لرجاله ومنسوبيه وجماهيره الوفية وافر التقدير والاحترام، شكراً لإدارة النادي بقيادة الأخ العزيز عبدالله بترجي ولجميع الأجهزة الفنية والإدارية والأجهزة المعاونة وزملائي اللاعبين على كل ما بذل من جهد، الأهلي كان وسيظل أحد أهم وأجمل محطاتي أضحى الوداع هو السمة البارزة بين لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عقب نهاية الموسم الكروي الحالي، إذ اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الوداع من بعض اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وذلك بعد انتهاء علاقتهم رسمياً بالنادي، وكان أول المودعين قائد الفريق تيسير الجاسم، الذي قال «شكراً للكيان العظيم احتضنني 18 عاماً بين جدران القلعة الشامخة بجمهوره ورجاله الأوفياء شكراً لكم من القلب، شكراً للرمز الكبير وعمود خيمة الأهلي العظيم وشكراً لابن الرمز العظيم، كل الشكر للجمهور وإخواني اللاعبين وعبدالله بترجي وكل العاملين بالنادي الأهلي.. فمان الله»، وعقبه الظهير الأيسر محمد عبدالشافي، الذي قال هو الآخر «أبارك للأهلاويين بمناسبة التأهل الآسيوي، وأتقدم بوافر الشكر والتقدير لجماهير الأهلي العظيمة التي وقفت معي طوال 4 مواسم قضيتها داخل هذا الصرح الكبير، تجربتي مع الأهلي كانت علامة فارقة ومهمة في مشواري كلاعب كرة القدم، وسأظل مديناً بالفضل لكل أهلاوي على ما وجدته من محبة ومشاعر رائعة طوال وجودي داخل النادي»، بينما ودع زكي الصالح محبي الأهلي بهذه العبارات «تشرفت كثيراً بالعمل داخل قلعة الكؤوس، الذي أكن لرجاله ومنسوبيه وجماهيره الوفية وافر التقدير والاحترام، شكراً لإدارة النادي بقيادة الأخ العزيز عبدالله بترجي ولجميع الأجهزة الفنية والإدارية والأجهزة المعاونة وزملائي اللاعبين على كل ما بذل من جهد، الأهلي كان وسيظل أحد أهم وأجمل محطاتي الرياضية والذي سأبقى فخوراً بالعمل بين أركانه وبهذه الفرصة التي سنحت لي، وفي ختام مهمتي أشكر الجميع على تعاونهم الكبير، مع أصدق الأمنيات للأهلي وجمهوره بمزيد من التوفيق والنجاح»، وأخيراً وليس آخراً المدرب الوطني يوسف عنبر الذي ودع الجماهير بالدموع عقب نهاية المباراة. من جهته، سلم الأمير منصور بن مشعل لاعبي الأهلي مكافأة فوزهم على باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الأول على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في مقر النادي كما سلم مكافأة خاصة لجميع العاملين في النادي بمناسبة تأهل الفريق لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.



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