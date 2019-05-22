شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يستعد لمواجهة الديوك في بولندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح المنتخب الوطني تحت 20 عاماً أمس (الثلاثاء) تدريباته في مدينة غدانسك البولندية، استعداداً لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأولى على ملعب «غرونفالسكا»، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، والتي عمد من خلالها على تطبيق تمرين البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية.

ويواصل «الأخضر» الشاب اليوم (الأربعاء) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب فرنسا السبت القادم في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم. يذكر أن قائمة اللاعبين للمشاركة في المونديال ضمَّت 21 لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الشمري، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ويحيى النجعي (من نادي النصر)، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، ومحمد الدوسري (من نادي الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وسالم السليم، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي (من نادي الهلال)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، وفراس الغامدي (من النادي الأهلي).