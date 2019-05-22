شكرا لقرائتكم خبر عن سمو المجيدية والسعد يواجهان جمعية الرياضيين والجزيرة في نصف النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تصوير: محمد بن عالي

يتحدد مساء اليوم (الأربعاء) طرفا المباراة النهائية لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الرمضانية الثالثة لسداسيات كرة القدم والتي تحمل شعار «كلنا سلمان.. كلنا محمد»، وتُقام على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز، الواقع بحي الروضة بجدة.

وسيلتقي في المباراة الأولى في دور نصف النهائي فريقا جمعية رعاية الرياضيين وسمو المجيدية في تمام الساعة (10:00)، ويضم الفريق الأول كوكبة من نجوم الكرة السعودية القدامى والحاليين، أمثال مرزوق العتيبي، وصالح الصقري، ومناف أبو شقير، ومحمد أمين، وحمد المنتشري، وباسم الشريف، ووليد محبوب وجمهور الشمراني، وعلي التركي وعنبر يوسف عنبر، وكذلك النجم البرازيلي سيرجيو ريكاردو، وبإشراف فني من قبل النجمين إبراهيم سويد وسامي شاص، فيما يقود فريق سمو المجيدية هداف الفريق الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد ونخبة من لاعبي أحياء منطقة مكة المكرمة، وبقيادة مدربه الكابتن هاني بكر.

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وفي المباراة الثانية التي تبدأ الساعة (11:00) يلتقي فريقا السعد وتكافل الجزيرة لتحديد الطرف الثاني لنهائي البطولة، إذ يقود الفريق الأول الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز والنجم الدولي السابق نايف هزازي واللاعب خضر الزهراني ومجموعة مميزة من اللاعبين الأفارقة، في حين يبرز من فريق تكافل الجزيرة نجم نادي الاتحاد السابق عمار النجار والذي يتصدر قائمة هدافي البطولة بـ10 أهداف، ويقوده المدرب الشاب راكان الشريف.

وجاء تأهل الفريقين عقب تجاوزهما الدور ربع النهائي للبطولة في آخر مباراتين يوم أمس، حيث تفوق فريق السعد على فريق كشري أبوطارق بنتيجة (10/‏‏7)، وفي المباراة الثانية اكتسح فريق تكافل الجزيرة منافسه فريق المحترفين بنتيجة ثقيلة قوامها 11/‏‏4 سجل خلالها نجم الفريق عمار النجار 5 أهداف أخرج بها فريق المحترفين الذي كان يقوده نجم نادي الاتحاد محمد نور وبمشاركة النجوم أسامة هوساوي وإبراهيم هزازي وكامل الموسى وسلطان نور، وحظيت المباريات بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الرياضية والفنانين والشعراء ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة. وستُلعب المباراة الختامية الجمعة القادم 19 من رمضان الجاري، حيث تقوم قناة «عين المشاهد» الناقل الحصري للبطولة بتغطية وقائع البطولة من خلال بث مباشر للمباريات عبر اليوتيوب، وكذلك تقديم رسالة يومية مصورة عن البطولة.

الأميران عبدالله بن سعد وعبدالعزيز بن فيصل في لقطة قبل إحدى مباريات البطولة.