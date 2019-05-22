بطلات المبارزة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) 16 لاعبة في المبارزة اختتمن فعاليات البطولة الرمضانية للأكاديمية الأولمبية للمبارزة للسيدات، التي أقيمت في صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بعد تقديم مستويات جيدة في البطولة، ليبصمن على تفوق اللاعبات المبارزات في اللعبة، ويقدمن مؤشرا إيجابيا لمستقبل اللعبة النسائي. وقد حضر البطولة عضو الاتحاد السعودي للمبارزة المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد، وعضو لجنة اللاعبات السعوديات في اللجنة الأولمبية العربية 16 لاعبة في المبارزة اختتمن فعاليات البطولة الرمضانية للأكاديمية الأولمبية للمبارزة للسيدات، التي أقيمت في صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بعد تقديم مستويات جيدة في البطولة، ليبصمن على تفوق اللاعبات المبارزات في اللعبة، ويقدمن مؤشرا إيجابيا لمستقبل اللعبة النسائي. وقد حضر البطولة عضو الاتحاد السعودي للمبارزة المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد، وعضو لجنة اللاعبات السعوديات في اللجنة الأولمبية العربية السعودية لمى الفوزان، إضافة إلى أولياء أمور اللاعبات. وشهد الختام تكريم المشاركات في الأكاديمية اللاتي انتظمن في التدريبات طوال الفترة الماضية، بحضور مديرة العلاقات النسائية في الاتحاد العنود الحرقان، إلى جانب إشراف لجنة المنتخبات ومدربي المنتخبات السعودية. وتستأنف تدريبات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة للسيدات يوم الأحد الـ9 من يونيو القادم. يذكر أن برنامج الأكاديمية يقام في مدن الرياض وجدة والدمام.



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