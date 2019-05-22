شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرض» بوابة عبور الأهلي لدور الـ16 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

للمرة الـ3 على التوالي والـ7 في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا التي أقرت عام 2003، تمكن الأهلي من تجاوز دور المجموعات ضاربا موعدا مع الهلال ليعيد مواجهة غريمه الاتحاد مع الهلال في الدور ذاته الـ16 عام 2010.

وعانى الأهلي الأمرين عندما تأهل في الرمق الأخير بعد أن سجل اللاعب الشاب عبدالرحمن الغريب هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بمرمى باختاكور الأوزبكي.

وقادت نقاط الأرض الأهلي للتأهل بعد أن نجح في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضها على أرضه وبنتيجة واحدة هي 2/‏‏1.

ورغم خسارة الأهلي جميع المباريات التي خاضها خارج أرضه، إلا أن النقاط التي كسبها على أرضه وضعته ثانيا في مجموعته الحديدية خلف السد القطري الذي تأهل متصدرا بـ10 نقاط، فيما جاء باختاكور الأوزبكي ثالثا بـ8 نقاط، وتذيل المجموعة بيروزي الإيراني وصيف النسخة السابقة من البطولة.

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ويدين الأهلي في تأهله من هذا الدور لهدافه السوري عمر السومة الذي سجل 6 أهداف من أصل 7 سجلها فريقه في 6 مباريات، أي 90% من الأهداف، بينما اهتزت شباكه بالعدد ذاته من الأهداف التي سجلها.

وأنقذ الراقي موسمه بعد أن خرج من جميع البطولات، ليتمسك بأمل الآسيوية التي حجز أيضا مقعدا في نسختها القادمة بعد حلوله رابعا في دروي كأس الأمير محمد بن سلمان، ليتأهل إلى جانب النصر بطل الدوري، والتعاون بطل الكأس، والهلال وصيف الدوري.

وكان الأهلي فقد المنافسة على الدوري في منتصف الدور الثاني، وخرج من دور الـ16 في كأس الملك أمام الوحدة بركلات الترجيح، وبالطريقة ذاتها غادر البطولة العربية أمام الهلال في نصف نهائي البطولة.

وستكون مواجهة الأهلي مع الهلال ذهابا وإيابا في ذي الحجة القادم الثانية هذه السنة في بطولة خارجية.