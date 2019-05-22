شكرا لقرائتكم خبر عن نجومية المعيوف تمنع الهلال من «الأجنبي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)حدد الهلال برنامج الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لانطلاق الموسم القادم 2019-2020، فقد بدأت يوم أمس الأول الإجازة الموسمية للاعبي الفريق الأول، على أن يعاود لاعبو الفريق تدريباتهم يوم الجمعة 28 يونيو القادم قبل المغادرة للمعسكر الإعدادي يوم 4 يوليو.
على صعيد آخر، كتب العديد من الجماهير الهلالية رسائل وداعية عبر حساباتهم في «تويتر» لنجم الفريق كارلوس إدواردو بعد الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية برحيله إلى الدوري الإماراتي.
من جهة أخرى، توقعت مصادر أن النادي سيستغني عن التعاقد من حارس أجنبي بعد المستوى الكبير الذي قدمه الحارس عبدالله المعيوف في النصف الثاني من موسم الهلال، وكان الأبرز والأكثر ثباتا رغم هبوط مستوى الفريق إلا أنه كان له الدور الأكبر في مواصلة الهلال على المنافسة، فمن المتوقع أن تراهن عليه الإدارة الهلالية القادمة بعد هذا التألق ليكون الحارس الأساسي الموسم القادم وتستثمر خانات الأجانب لمراكز أكثر حاجة.
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