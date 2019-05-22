شكرا لقرائتكم هادى رفعت: الأهلى حقق بطولة الكأس بفضل الجمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هادى رفعت حارس مرمى فريق النادي الأهلي لكرة اليد أن انتصار الفريق وتحقيقه لقب كأس مصر جاء بمجهود اللاعبين ورغبتهم فى تحقيق لقب للنادي قبل ختام الموسم.

وقال الحارس هادى رفعت أن الخسارة أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي أو فى البطولات التى نالها الغريم التقليدى جاءت لأسباب تتعلق بظروف وأحداث وسير المباراة بالاضافة الى سوء التوفيق، لكن فى النهاية الفريق عاد ببطولة حتى يستطيع تعويض مما فاته.

وقال هادى رفعت أن الجمهور له الفضل الأكبر فى انتصار اليوم بالاضافة الى الجهازين الفنيين سواء الحالي أو السابق.