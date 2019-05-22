طاهر محمد طاهر بيدأ التدريبات مع المقاولون بعد اصابة الركبة...

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جدة - عمرو شويل كشف رامي ربيع المدرب المساعد بنادي المقاولون العرب عن تطور حالة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، والذي عانى من اصابة فى غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفريق في وقت سابق.
و بدأ مهاجم المقاولون العرب فى المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى من أجل العودة إلى الملاعب، حيث أكد رامي ربيع أن اللاعب عاد إلى التدريبات على الملعب قبل أربعة أيام .
وعن امكانية مشاركته في مباراة الأهلي قال مدرب المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ سوبركورةأن الجهاز الفني لذئاب الجبل يرفض المجازفة بالدفع مبكراً باللاعب خلال المباراة والتي من المقرر أن تقام يوم 28 مايو الجاري، أما في حالة تأجيلها لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية فمن المؤكد أن طاهر سيلحق بالمباراة .
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