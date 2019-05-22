بيرميدز يستدرج النجوم في الدفاع الجوي الليلة...

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جدة - عمرو شويل يستدرج بيراميدز نظيره النجوم على ستاد الدفاع الجوى فى تمام العاشرة مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام فى مواجهة تعد "تحصيل حاصل" للفريقين اللذان لم تغير مباراة الليلة من وضعهما شيئاً حيث ضمن بيراميدز المركز الثالث فى المسابقة بينما هبط النجوم للقسم الثانى بشكل رسمى.
وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".
تعادل بيراميدز مع وادي دجلة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بمسابقة الدوري وهو التعادل الثالث منذ فوزه على القطبين الأهلي والزمالك، حيث حقق بيراميدز ثلاث تعادلات متتالية بنفس النتيجة 1/ 1، التعادل الأول جاء أمام مصر المقاصة ومن بعده المصري وأخيراً وادي دجلة، ليفقد بيراميدز 6 نقاط متتالية .
فيما كان الظهور الأخير للنجوم فى الدوري حزيناً حيث سقط أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ليودع المسابقة بشكل رسمى .
ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 58 وتلقت شباكه 30 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 43 هدف .
ويبحث الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز عن إنهاء نغمة التعادلات التى تطارد الفريق فى الاسابيع الأخيرة بحثاً عن النهاية السعيدة لكتيبة بيراميدز بينما سيحاول رمضان السيد المدير الفنى للنجوم تحقيق فوز معنوى لفريقه .
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