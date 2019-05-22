تركي آل الشيخ : انضمام خماسي بيراميدز لمنتخب مصر إنجاز كبير

كتب- وليد خليل

عبر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن سعادته بانظمام هذا العدد من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019 .

وضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.

أضاف آل الشيخ بأن انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم، في أول موسم للفريق هو إنجاز كبير