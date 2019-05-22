تركي آل الشيخ : انضمام خماسي بيراميدز لمنتخب مصر إنجاز كبير

كتب- وليد خليل
عبر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن سعادته بانظمام هذا العدد من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019 .
وضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، وهم الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.
أضاف آل الشيخ بأن انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم، في أول موسم للفريق هو إنجاز كبير
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