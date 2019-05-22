بالخطوات.. كيف تشاهد مباريات الأمم الأفريقية مجانًا؟

كتب – أسامة عبدالكريم:

أذاع التلفزيون المصري، عبر قنواته المختلفة، تنويهات للمشاهدين، بشأن كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي. يأتي ذلك وسط استعدادات التلفزيون المصري لنقل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل. كانت الهيئة الوطنية للإعلام، أعلنت بدء بث قناة "تايم سبورت" التي ستنقل جميع مباريات البطولة عبر التردد الأرضي فقط، إذ لا يوجد لها تردد عبر النايل سات. وتوجد طريقتان لمشاهدة البث الأرضي الرقمي والتي توفر إمكانية مشاهدة عالية الجودة للقنوات الأرضية تضاهي جودة الصورة في قنوات القمر...

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