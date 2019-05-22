شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الإسماعيلى فى لقاء "لا بديل عن الفوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى .

الإسماعيلى ضد الأهلى

ووصل الأهلى إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك بخلاف مواجهة الإسماعيلى الليلة، إذا جمع المارد الأحمر منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 66 نقطة والذى يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام الإسماعيلى، وحرس الحدود، والإنتاج الحربى، الجونة، والأهلى، بينما فقد فريق بيراميدز أى فرصة فى المنافسة على لقب الدورى بعد توقف رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.

إذا حافظ الأهلى والزمالك على نتائجهما الإيجابية دون انتظار تعثر أى منهما فى الجولات المتبقية، ستضطر الجماهير المصرية إلى الانتظار حتى الجولة الـ34 الأخيرة من عمر المسابقة لتحديد بطل النسخة الحالية من مسابقة الدورى.

وفى حال عدم تعثر القطبين، سيبقى فارق النقطة بين الأهلي المتصدر والزمالك الوصيف، ليكفى الأحمر التعادل من أجل ضمان التتويج باللقب، بينما سيتحتم على الزمالك تحقيق الفوز لاعتلاء القمة بفارق نقطتين واستعادة اللقب.

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وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة على الجانب الاخر يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى.

ومن جانبه طالب الاوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، لاعبيه بالوصول للنقطة 76 وإزاحة الاسماعيلى من طريقهم لضمان حصد اللقب، مشيراً إلى ضرورة إستمرار الروح القتالية التى ظهرت على أداء اللاعبين فى المواجهات الاخيرة وكانت سبباً فى حسم المباريات باللحظات القاتلة، مشدداً على ضرورة توخى الحذر من انتفاضة الدراويش لاسيما أنه فريق كبير لايهاب المباريات الحاسمة، مؤكداً أن الأهلى عانى كثيراً فى مباراة الدور الأول مع الدراويش وكان متأخراً للثوانى الأخيرة لولا نجاح محمد شريف فى تسجيل هدف التعادل وهو الأمر الذى لايتمنى تكراره الليلة لاسيما أن أية تعثر يزيد من غموض الفائز بدرع الدورى .

فى المقابل، طالب محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى، لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة وهى المباراة التى أعلنت بقاؤهم رسمياً فى دورى الاضواء والشهرة بعد فترة من تراجع النتائج والأداء، مشدداً على ضرورة خوض مباراة الأهلى بمعنويات مرتفعة واللعب بشجاعة لتعويض الخسائر التى تعرضوا لها فى الاسابيع الأخيرة .