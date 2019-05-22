إيهاب جلال: "ربنا عاقبنا" بعد التراخى أمام الإنتاج بالتعادل 2 / 2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب جلال المدير الفنى للنادي المصرى، أن لاعبى فريقه إطمئنو للنتيجة بعد التقدم بهدفين دون رد فى مرمى الإنتاج الحربى، لينتهى اللقاء 2 / 2. تابع جلال فى تصريحات لقناة ON SPORT : "ربنا عاقبنا" بعد تراخى بعض اللاعبين وإحساسهم بأن المباراة انتهت بعد التقدم بهدفين دون رد . Advertisements وانتهت مباراة المصرى والإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابى 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى ، ليرتفع رصيد المصرى للنقطة 49 محتلاً المركز الرابع فى جدول الدوري كما يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 37 فى المركز الـ12. أضاف المدير الفني للمصرى أنه كان يلعب على الفوز للاستمرار فى إحتلال المركز الرابع للدورى، ولكن انتهت النتيجة بالتعادل 2 / 2 وهذه هى كرة القدم ودرس للاعبين.

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