شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يبدأ الاستعداد للموسم الجديد منتصف يونيو بجامعة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى لنادي طنطا بقيادة أيمن المزين، الخامس عشر من يونيو المقبل، بداية لفترة الإعداد الخاصة بالفريق استعدادا لإنطلاقة الدورى الممتاز، المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل .

من المقرر أن يبدأ طنطا استعداداته للموسم الجديد بإستاد كلية التربية الرياضية بمجمع كليات جامعة طنطا، بسبب أعمال الصيانة الخاصة بإستاد النادى والذى قررت إدارة النادي تجديده بشكل شامل وبشكل يليق بعودة الفريق للدوري الممتاز .

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من جانبه، أكد أيمن المزين أن الفترة القادمة ستشهد الاعلان عن مجموعة من الصفقات الخاصة بلاعبي الدورى الممتاز، والتى ستصنع الفارق مع الفريق الطنطاوي.

ووجه المزين رسالة لجماهير طنطا بأن الفترة القادمة ستشهد تكوين فريق يليق بإسم ابناء السيد البدوي مؤكدا على أن طنطا قادرة على حجز مقعد مميز فى جدول الدورى الممتاز فى الموسم المقبل .