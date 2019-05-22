شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم 22 / 5 / 2019 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والإسماعيلى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار السادس على التوالى لتنفيذ خطة حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالى.

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى

تقام مباراة الأهلى والإسماعيلى فى تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء ، ووصل الأهلى إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبى فى الجولة الماضية بهدفين دون رد ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك بخلاف مواجهة الاسماعيلى الليلة ، إذا جمع المارد الأحمر منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 66 نقطة والذى يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته فى نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام الإسماعيلى، وحرس الحدود، والإنتاج الحربي، الجونة، والأهلى، بينما فقد فريق بيراميدز أى فرصة فى المنافسة على لقب الدوري بعد توقف رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.

ترتيب الاهلى والاسماعيلى فى جدول الدوري

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لعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة على الجانب الاخر يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.

لاسارتى يطالب باستمرار الروح القتالية أمام الاسماعيلى

ومن جانبه طالب الاوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، لاعبيه بالوصول للنقطة 76 وإزاحة الاسماعيلى من طريقهم لضمان حصد اللقب مشيراً إلى ضرورة إستمرار الروح القتالية التى ظهرت على أداء اللاعبين فى المواجهات الاخيرة وكانت سبباً فى حسم المباريات باللحظات القاتلة، مشدداً على ضرورة توخى الحذر من انتفاضة الدراويش لاسيما أنه فريق كبير لايهاب المباريات الحاسمة، مؤكداً أن الاهلى عانى كثيراً فى مباراة الدور الاول مع الدراويش وكان متأخراً للثوانى الأخيرة لولا نجاح محمد شريف فى تسجيل هدف التعادل وهو الأمر الذى لايتمنى تكراره الليلة لاسيما أن أية تعثر يزيد من غموض الفائز بدرع الدوري .

محمود جابر يناشد لاعبو الاسماعيلى اللعب بشجاعة أمام الاهلى

فى المقابل طالب محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى، لاعبيه بإستثمار الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة وهى المباراة التى أعلنت بقاؤهم رسمياً فى دورى الاضواء والشهرة بعد فترة من تراجع النتائج والأداء، مشدداً على ضرورة خوض مباراة الاهلى بمعنويات مرتفعة واللعب بشجاعة لتعويض الخسائر التى تعرضوا لها فى الأسابيع الأخيرة .