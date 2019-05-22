مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المحلي الناري" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة بالدوري المصري. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري Advertisements 10:00 ـ الإسماعيلي VS الأهلي ـ القناة الناقلة: On Sport. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعد خوضه 31 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة جمعهم أيضًا من 31 جولة. 10:00 ـ بيراميدز vs النجوم ـ القناة الناقلة: On Sport2 ويحتل بيراميدز قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة جمعهم من 32 جولة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث بذات الرصيد ولكن من 29 جولة، فيما يتذيل النجوم البطولة برصيد 25 نقطة جمعهم من 32 جولة.

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