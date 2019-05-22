مران الزمالك.. طلب جروس من اللاعبين.. انتظام بوطيب وعنتر.. وظهور عماد السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استأنف فريق الزمالك مرانه مساء يوم أمس الثلاثاء على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدداً لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية.

الزمالك كان قد هُزم ذهابًا بهدف نظيف بينما سيستضيف نهضة بركان يوم الأحد المقبل 26 مايو الجاري في إياب الدور ذاته.

وحرص كريستيان جروس، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب؛ حيث تحدث مع لاعبيه عن اللقاء السابق أمام فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية، مطالبهم بنسيان نتيجة اللقاء السابق والتركيز في لقاء الأحد المقبل.

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وطالب جروس جميع اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء المقبل، مؤكدا لهم أنهم قادرون على الفوز وحصد اللقب

وشهد المران انتظام المغربي خالد بوطيب ومحمد عنتر ثنائي في التدريبات عقب إنهاء بوطيب وعنتر البرنامج التأهيلي المخصص لهما خلال الفترة الماضية .

وفي نفس الوقت حرص عماد السيد حارس مرمى الفريق على التواجد مساء اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي وقام طبيب الفريق الأول محمد أسامة بالاجتماع مع عماد السيد من للاطمئنان على حالته في ظل الإصابة التي يعاني منها في يده.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي بذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأحد الماضي، تدريبات استشفائية وتأهيلية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، في حين أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية.