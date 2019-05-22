الليلة.. الأهلي يدافع عن حلم الدوري أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

يخوض النادي الأهلي تحدياً جديداً في بطولة الدوري المصري الممتاز من أجل الحفاظ على الصدارة والاستمرار في الدفاع عن لقبه، وذلك عندما يصطدم بفريق الإسماعيلي على ملعب برج العرب مساء الأربعاء.

الأحمر يسيطر على الصدارة منفرداً برصيد 73 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقية والذي خاض مباراتين أقل من حامل اللقب.

أما الإسماعيلي فكان أحد المهددين بالهبوط حتى الجولة الماضية، لكن فوزه على فريق الداخلية وضعه في المنطقة الدافئة بعدما وصل إلى النقطة رقم 41 ليستقر في المركز السابع بعيداً عن صراع الهبوط.

فريق الإسماعيلي سيلعب ضد الأهلي بهدوء شديد وبدون ضغوطات بعد أن ضمن البقاء وزال خطر الهبوط، إلا إذا تجددت الدوافع عن فريق المدينة الساحلية وأصبح يستهدف المركز الرابع.

وصول الإسماعيلي بالمركز الرابع يتطلب فوزه بالمباريات الثلاث المتبقية له هذا الموسم مع خسارة المصري مباراته الأخيرة في الدوري، وتعثر المقاولون والمقاصة.

لكن الأهلي لديه هدف مختلف تماماً وهو اللقب رقم 41 ليضع مسماراً جديداً في تثبيت عرشه كملك للدوري المصري الذي يتمتع بلقب بطله التاريخي منذ بداياته وحتى الآن.

رجال مارتن لاسارتي متبقي لديهم 3 مباريات فقط، الفوز بها يمنحهم اللقب، لكن عليهم أولاً أن يتغلبوا على الإسماعيلي ويمروا من العقبة الصعبة ضد فريق يستهدف التغلب على البطل دائماً.

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فوز الأهلي سيمنحه النقطة رقم 76، ويصبح مطالباً بالفوز على المقاولون، ثم التعادل مع الزمالك على الأقل من أجل حصد اللقب، وذلك في حالة نجاح الزمالك في الفوز بكل مبارياته الأربع التي تسبق لقاء القمة.

الأهلي سيخوض مواجهة الإسماعيلي بقواه الضاربة هجومياً، في وجود وليد أزارو ومروان محسن وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي وجيرالدو وصالح جمعة وناصر ماهر ووليد سليمان.

وبعد أن حصل ملعب برج العرب على فترة راحة مناسبة بعد ضغط المباريات الإفريقية، ينتظر النادي الأهلي العودة إلى ملعبه الدائم في بطولات إفريقيا الأخيرة في محاولة لاستعادة ذكريات الانتصارات على أرض الإسكندرية.

بطاقة المباراة:

الحدث: مباراة مؤجلة من الجولة 18 في الدوري المصري

التاريخ: 22 مايو 2019

التوقيت: 10:00 مساءً

القنوات الناقلة: نايل سبورت، أون سبورت