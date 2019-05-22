بالفيديو.. كشف تردد وموعد انطلاق قناة "تايم سبورت" الناقلة لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قامت شركة شركة "سينرجى أدفرتيزنج" للانتاج التليفزيونى، بالكشف عن قناة "تايم سبورت" الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وتستعد مصر لإستضافة كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 من يوليو المقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد كشف في وقت سابق، عن استعداد التلفزيون المصري، عن طريق البث الأرضي لنقل منافسات بطولة أمم أفريقيا.

شركة "سينرجي" عبر "فيس بوك" قامت بنشر فيديو دعائي للقناة المصرية بوجود نجوم التحليل في مصر، وعلى رأسهم الثنائي أحمد شوبير وسيف زاهر.

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وكشفت شركة "سينرجي" عن تردد القناة عبر نايلسات 11449 أفقي، بمعادل ترميز 27500، أما البث الأرضي سيكون عبر UHF 32، ومن المقرر أن يبدأ البث يوم 25 من شهر مايو.

قال مصدر بالهيئة الوطنية للإعلام في وقت سابق، إن إحدى شركات الهيئة، ستطرح أجهزة استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية، وذلك لتمكين المصريين من مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني.

وأوضح "سنتيح أجهزة إريال حديثة وأيضا أجهزة استقبال، وإذا كان التليفزيون الموجود لدى العميل يتيح tv tuner، سيحتاج إلى جهاز إريال بسيط، وإذا كان لا يدعم هذه الخاصية سيحتاج إلى الجهاز والإريال".