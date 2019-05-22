الأهلي يتوج بكأس مصر لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تُوج فريق كرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، بلقب كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 28 /22، في إطار لقاء النهائي على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت نتيجة الشوط الأول من اللقاء لصالح الأهلي 16/7.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سبورتنج في نصف النهائي بنتيجة 30 /27، بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على الجزيرة بنتيجة 27 /26 على نفس الصالة.

قاد فريق الأهلي في نهائيات كأس مصر المدير الفني المؤقت يحيى يوسف، الذي تولى القيادة الفنية خلفا للسلوفينى نيكولا الذي أقيل بسبب سوء النتائج.