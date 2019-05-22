مدرب بتروجيت: لن أواجه المقاولون قبل أن يلعب ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجيت خوض مباراة المقاولون العرب في الجولة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز قبل أن يلعب الأخير ضد الأهلي.
ويواجه بتروجيت خطر الهبوط إلى الدرجة الأدنى بشدة بعد أن خسر مباراة الجولة قبل الأخيرة بهدفين أمام سموحة الذي هرب رسمياً من الهبوط.
وفي تصريحات لقناة "نايل سبورت" قال عودة:"لن ألعب ضد المقاولون قبل أن يواجه الاهلي".
بتروجيت واحد ضمن ستة أندية تواجه خطر الهبوط، حيث يحتل المركز 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وهو المركز الذي يهبط بصاحبه.
وأتم مدرب بتروجيت:"يجب أن تقام كل مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت، تجنباً لحدوث أي عملية تلاعب".
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