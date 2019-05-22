تقرير.. ماذا ينتظر السداسي المهدد بالهبوط؟ 3 مباريات أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضمنت ثلاثة فرق البقاء رسميًا في الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الـ33 التي اُستأنفت منافساتها مساء اليوم الثلاثاء، بينما اقترب بتروجيت من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

وتأكد استمرار أندية طلائع الجيش وإنبي وسموحة في الدوري الممتاز بعد فوزها على كل من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وبتروجيت على الترتيب مساء اليوم الثلاثاء.

ومنع حرس الحدود فريق وادي دجلة من الهروب من الهبوط مع الجيش وإنبي وسموحة، بعدما اقتنص الحرس تعادلا متأخرا من دجلة بهدف إمام عاشور، لينتهي اللقاء (1-1).

وأصبح رصيد طلائع الجيش 40 نقطة ليترقي إلى المركز الثامن بالدوري، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة الـ39 في المركز التاسع، وخلفه سموحة في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

وانحصرت المنافسة على المقعد الثالث الذي يهبط بصاحبه إلى الممتاز "ب" بين 6 أندية، وهم: بتروجيت، الاتحاد السكندري، الجونة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي ووادي دجلة.

فريق وحيد بين الستة أندية سيلحق بالداخلية والنجوم إلى الممتاز "ب"، بينما ستنجو خمسة فرق من الهبوط، ويبقى موقف بتروجيت الأصعب لاحتلاله المركز الـ16 في الجدول.

وسيواجه الزمالك، الذي يسعى لحصد لقب الدوري، كلا من الإنتاج الحربي والجونة وحرس الحدود، الذين سيتطلعون للنجاة من مصير الداخلية والنجوم عند مواجهة الأبيض.

ويتبقى للزمالك خمسة مباريات للدوري، نظرًا لانشغاله بمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلا أن الأبيض سيلعب مباراتين منهم قبل انطلاق معسكر المنتخب في 3 يونيو المقبل.

وسيلعب حرس الحدود بقيادة طارق العشري، بعد الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 3 جولات، المباراتين المتبقيتين له أمام الزمالك صاحب المركز الثاني وبيراميدز الثالث.

ونستعرض في السطور التالية ما ينتظر الفرق المهددة بالهبوط في الدوري:

- وادي دجلة (37 نقطة):

يتبقى لوادي دجلة صاحب المركز الـ11 في الدوري مباراة وحيدة أمام الإنتاج الحربي.

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- الإنتاج الحربي (37 نقطة):

يتبقى للإنتاج الحربي صاحب المركز الـ12 في الدوري مباراتين في المسابقة، أمام كل من الزمالك ووادي دجلة.

- حرس الحدود (36 نقطة):

يتبقى لحرس الحدود صاحب المركز الـ13 في الدوري مباراتين في المسابقة، أمام كل من الزمالك وبيراميدز.

- الجونة (36 نقطة):

يتبقى للجونة صاحب المركز الـ14 في الدوري مباراتين في المسابقة، أمام كل من الزمالك والإسماعيلي.

- الاتحاد السكندري (36 نقطة):

يتبقى للاتحاد السكندري صاحب المركز الـ15 في الدوري مباراة وحيدة أمام سموحة في ديربي سكندري.

- بتروجيت (34 نقطة):

يتبقى لبتروجيت صاحب المركز الـ16 في الدوري، الذي يهبط بصاحبه للمتاز "ب"، مباراة وحيد أمام المقاولون العرب.

تعرف على جدول ترتيب الدوري