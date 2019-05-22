إنبي يُعرقل المقاصة ويضمن البقاء في الدروي.. والمصري بالمربع الذهبي مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ضمن فريق إنبي البقاء ببطولة الدوري للموسم المقبل بفوزه على نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري.

إنبي بهذا الفوز رفع رصيده قبل جولة من نهاية بطولة الدوري إلى النقطة 39 بفارق 5 نقاط عن بتروجت صاحب المركز الـ 16 ثالث المراكز التي ستهبط للدرجة الثانية مما ضمن بقاء الشقيق البترولي الأكبر، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 45 بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب المركز الخامس و4 عن المصري صاحب المركز الرابع.

إنبي تقدم سريعًا بهدف للاعبه إحمد شكري بعد مرور 23 دقيقة من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 41 وفي الشوط الثاني حاول مصر المقاصة تقليص النتيجة بهدف من ركلة جزاء سددها لاعبه محمد جابر في الدقيقة 54 ولكن لم يفلح الفريق الفيومي في التعادل.

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وفي ذات التوقيت عرقل الإنتاج الحربي مسيرة المصري للمحافظة على تواجده في المربع الذهبي بتعادل بهدفين لكل منهما.

المصري سجل بعد مرور 7 دقائق من الشوط الأول قبل أن يُضيف محمود وادي الهدف الثاني في الدقيقة 15 قبل أن يعود الإنتاج في الدقيقة 30 من ركلة جزاء سددها لاعبه معاذ الحناوي وفي الدقيقة 35 بهدف التعادل الذي سجله لاعبه كريم لالا.

المصري بعد التعادل رفع رصيده إلى النقطة 49 في المركز الرابع مؤقتًا بفارق نقطتين عن المقالون الخامس المتبقي له مباراة، بينما رفع الإنتاج إلى النقطة 37 في المركز الحادي عشر.