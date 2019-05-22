صراع الهبوط.. 3 فرق تضمن البقاء رسميًا.. وبتروجيت ضمن 6 أندية مهددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- حازم جودة:

ضمنت ثلاثة فرق البقاء رسميًا في الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الـ33 التي اُستأنفت منافساتها مساء اليوم الثلاثاء، بينما اقترب بتروجيت من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

وتأكد بقاء أندية طلائع الجيش وإنبي وسموحة في الدوري الممتاز بعد فوزها على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وبتروجيت على الترتيب.

وفاز طلائع الجيش على ضيفه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، حملت توقيع كل من كريم طارق ومحمد أبو المجد وكريم طارق ومصطفى محمد في الدقائق 22 و47 و55 و86.

وعلى ملعب بتروسبورت، فاز إنبي على ضيفه مصر المقاصة (2-1)، وسجل للفريق البترولي أحمد شكري (هدفين)، قبل أن يقلص ميدو جابر الفارق للمقاصة من ضربة جزاء.

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وفي الإسكندرية، فاز سموحة على بتروجيت بثنائية نظيفة، وسجل هدفي المباراة حسام حسن ورجب نبيل في الدقيقتين 30 و40 من عمر الشوط الأول.

وعلى ملعب المقاولون العرب، تعادل وادي دجلة مع حرس الحدود (1-1)، بعدما سجل محمد هلال هدف التقدم لدجلة قبل أن يتعادل إمام عاشور للحرس في الدقيقة الـ81.

وأصبح رصيد طلائع الجيش 40 نقطة ليترقي إلى المركز الثامن بالدوري، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة الـ39 في المركز التاسع، وخلفه سموحة في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

وانحصرت المنافسة على المقعد الثالث الذي يهبط بصاحبه إلى الممتاز "ب" بين 6 أندية، وهم: بتروجيت، الاتحاد السكندري، الجونة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي ووادي دجلة.

تعرف على جدول ترتيب الدوري