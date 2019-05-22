شاهد.. رضا عبدالعال يتهم محمد عواد بالخوف

أعرب رضا عبدالعال لاعب المنتخب الوطني والاهلي السابق عن حزنة بعد حذف محمد عواد لاعب الإسماعيلي للمنشورات التي رفعها علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وعلق عبدالعال عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": قائلاً :"عواد خاف ومسح البوستات، في كأس عالم وظلموك أمم أفريقيا وظلموك مهما عملت مش هيضموك يبقى عليا وعلى اعدائى ياولدى". "فيسبوك": قائلاً :"عواد خاف ومسح البوستات، في كأس عالم وظلموك أمم أفريقيا وظلموك مهما عملت مش هيضموك يبقى عليا وعلى اعدائى ياولدى". وكان نشر عواد بعض المنشورات يهاجم فيها مدرب المنتخب الوطني أحمد ناجي بسبب عدم ضمة لقائمة المنتخب التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية. Advertisements وضمت القائمة كلا من أحمد الشناوي لاعب بيراميدز ومحمد ابوجبل لاعب سموحة ومحمد الشناوي لاعب الأهلي ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعب الزمالك.

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