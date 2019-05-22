

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي فريق فريق خورفكان الامارتي بهدف دون رد في الدورة الدولية الودية المقامة في دولة رد في الدورة الدولية الودية المقامة في دولةالامارات العربية المتحدة. وسجل هدف زمالك 2004 اللاعب محمود جمعة كهربا. ويقود زمالك 2004 مدحت مكي مديرا فنيا ويعاونه أسامة فاروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفوز على خورفكان الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.