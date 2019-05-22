الزمالك يفوز على خورفكان الإماراتي

رد في الدورة الدولية الودية المقامة في دولة
فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي فريق فريق خورفكان الامارتي بهدف دون
الامارات العربية المتحدة.
وسجل هدف زمالك 2004 اللاعب محمود جمعة كهربا.
ويقود زمالك 2004 مدحت مكي مديرا فنيا ويعاونه أسامة فاروق.
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