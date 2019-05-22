رياضة | المنتخب يكشف سبب انضمام وليد سليمان لقائمة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يكشف سبب انضمام وليد سليمان لقائمة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، عن سبب انضمام وليد سليمان لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 في مصر.

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وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "وليد سليمان لاعب قادر على إحداث الفارق، وسبب ضمه في أمم أفريقيا بعدما كان خارج الحسابات في وقت سابق، أن البطولة المقبلة ستقام في مصر وليس الكاميرون، وبالتالي فالمنتخب يحتاج لاعبين قادرين على اللعب تحت ضغط جماهيري كبير دون تأثير على مستواهم، وهو ما يتوفر في وليد سليمان".

وعن عدم جاهزية وليد سليمان قال جارسيا: "وليد شارك على فترات مع الأهلي بعد العودة من الإصابة، وسيصبح أكثر جاهزية في معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا".