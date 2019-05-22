رياضة | تسريب عقد جوارديولا مع يوفنتوس (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب عقد جوارديولا مع يوفنتوس (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أعلنت عن اتفاق بين الإسباني بيب جوارديولا ونادي يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن يوفنتوس سيعلن عن تعاقده مع بيب جوارديولا بشكل رسمي خلال أيام، مشيرة إلى أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي سيكون مديرا فنيا للسيدة العجوز لمدة 4 مواسم.

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وتداولت تقارير صحفية صورة من عقد ادعت من خلاله أنه وثيقة تؤكد تعاقد بيب جوارديولا لتدريب يوفنتوس، حيث ظهر على العقد توقيع المدرب الإسباني.