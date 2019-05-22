رياضة | اف سي مصر يستغني عن 13 لاعبا دفعة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اف سي مصر يستغني عن 13 لاعبا دفعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إداره نادي اف سى مصر برئاسة محمود حافظ بالاستغناء عن 13لاعبا من قوام الفريق الأول لكرة القدم بعد انتهاء موسم 2018/2019.

وجاءت قائمة الراحلين عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة كلاً من : " أحمد سعد، وأحمد شوقى ، وعلى محفوظ ويحى حامد ، وإبراهيم أبو الريش ، ومحمود جمعة ، ومحمود أجوجو ، وأحمد كاستيلا ، وبدوى عاشور، ومحمد السيد ميخا ، وبلال سالم ، ومحمد العديسى ومصطفى كشري" .

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وبذلك تتضمن القائمة الأولي لنادي مصر في الموسم القادم بالدوري الممتاز كلاً من (وليد توفيق، أسامة رجب، مصطفى حجاب، هشام عبد الحميد، محمود إسماعيل رامبو، رضا الويشي، أحمد الصعيدي، مؤمن محسن، علاء عطا، محمد سمارة، أحمد عجلة، أحمد محسن، وحميدة علي، محمد سعيد، ويلس ألفيس).

وذلك بالإضافة إلى عودة كل من رامز زيدان المُعار لفريق الإعلاميين ، ومحمود شبانة المُعار لفريق إنبى وعودتهما للفريق مرّة أخرى.