رياضة | ميسي يوجه رسالة نارية إلى نجوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يوجه رسالة نارية إلى نجوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن تغيير الأدوار المطلوبة منه خلال الفترة الأخيرة عن ما كان يقوم به في السابق.

وقال البولجا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الثلاثاء: "إنه من قبل كان يحصل على الكرة ويمارس طريقة اللعب الخاصة به لكنني الآن لا يمكنني أن أركض بنفس القدر".

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وواصل: "لست أنانياً بل يمكنني أن أنهي الهجمات في المرمى وتسجيل الكثير من الأهداف لصالح الفريق خاصةً أن الجماعية هي ما تعنيني أكثر من الفردية".

وأنهى : "يجب على جميع اللاعبين تفهم موقفنا خاصةً أن اللاعب كلما تقدم به لن يقدر على مجاراة نسقه كما كان يفعل في السابق".