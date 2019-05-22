رياضة | عضو المصري: سمير حلبية مصمم على الاستقالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو المصري: سمير حلبية مصمم على الاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، أن سمير حلبية رئيس النادي مصمم على تقديم استقالته بعد الهجوم الضاري على المجلس.

Advertisements

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حلبية يرى أنه قدم أفضل شئ للمصري، الفريق حقق مركز رابع في الدوري وشارك في الكونفيدرالية ثلاثة مواسم على التوالي، ورغم ذلك يتم مهاجمة المجلس بشكل قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن البعض يحاول استغلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من أجل توصيل صورة خاطئة عن المجلس للجماهير.