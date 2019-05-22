رياضة | الشعباني يختار كتيبة مدججة بالنجوم للاحتفاظ بالأميرة الإفريقية

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تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي اليوم الأربعاء إلى المغرب على متن طائرة خاصة قبل يومين على نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والتي تجمعه بالوداد البيضاوي يوم الجمعة المقبل.

وقرر الشعباني أن يصطحب معه 22 لاعباً لرحلة المغرب من أجل العودة بنتيجة إيجابية تسهل عليه المهمة في لقاء الإياب المقرر إقامته في رادس الأسبوع المقبل.

وجاءت القائمة كاملةً على النحو التالي :-

حراسة المرمى: معز بن شريفية ـ رامي الجريدي ـ علي الجمل.

الدفاع: سامح الدربالي ـ محمد أمين المسكيني ـ أيمن بن محمد ـ شمس الدين الذوادي ـ خليل شمام ـ محمد علي اليعقوبي ـ إيهاب المباركي.

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وسط الميدان: غيلان الشعلالي ـ فوسيني كوليبالي ـ فرانك كوم ـ سعد بقير ـ حمدو الهوني ـ أنيس البدري.

الهجوم: ياسين الخنيسي ـ يوسف البلايلي ـ آدم الرجايبي ـ هيثم الجويني ـ جونيور لوكوزا ـ بلال الماجري.

ومن المنتظر أن يجري الفريق التونسي الحصة التدريبية الرئيسية والوحيدة له يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري قبل يوم واحد على المباراة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة النهائية عودة ياسين الخنيسي مهاجم الفريق للمشاركة مع الترجي من جديد بعد غيابه الفترة الماضية.